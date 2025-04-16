Хоценко объявил о начале работы в Омске первого Международного форума устойчивого развития ШОС

Событие посетили представители государственных структур, бизнеса, научного сообщества, дипломатических ведомств, экспертов мирового уровня из РФ, Беларуси, Казахстана, Индии, Китая, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана.
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