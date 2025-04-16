Омск
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Омск

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Свежие комментарии

  • Валентин Воробьев
    А шо? Поплачут и потом детишкам спасибо скажут. В кишлаке жить лучше.«Они плачут по но...
  • Владимир
    Малая Родина, как у любого человека вызывает трепет в душе, смотришь на это все и молодость пролетает перед глазами а...Столетние школы, ...
  • Сергей Скалаух
    Да, школьные годы... Клеши ещё дорабатывались: окантовывались по низу всяческими заклёпками, или "бисером", извлеченн...Брюки-клеш, мини-...

Хоценко объявил о начале работы в Омске первого Международного форума устойчивого развития ШОС

Событие посетили представители государственных структур, бизнеса, научного сообщества, дипломатических ведомств, экспертов мирового уровня из РФ, Беларуси, Казахстана, Индии, Китая, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана.

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