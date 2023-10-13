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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Холодный ветер с дождем усилится на Алтае. Как будет меняться погода до 17 октября

Холодный ветер с дождем усилится на Алтае. Как будет меняться погода до 17 октября

Погода будет "капризничать" несколько дней, а потом начнется мощное потепление В Алтайском крае в субботу, 14 октября, будет без осадков, ветер ночью слабый, днем умеренный, температура ночью от слабоотрицательных до слабоположительных.

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