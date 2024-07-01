На Большом Садовом пруду спасли женщину

При патрулировании акватории Большого Садового пруда днём 30 июня дежурная смена поисково-спасательной станции «Академическая» заметила выбившуюся из сил и подававшую сигналы о помощи женщину, сообщила пресс-служба департамента по делам ГО ЧСиПБ Москвы.
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