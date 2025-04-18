Подозрительный матч «Урала»: что дальше? 

Разбор Игоря Сергеева. Новость недели из российского футбольного подземелья: участники встречи «Урала» и «Нефтехимика» в 28-м туре Мелбет Первой лиги допускают, что она могла быть договорной, сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на Sport Baza.