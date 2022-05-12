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Бузова обиделась на критику ее танцев на пилоне

Бузова обиделась на критику ее танцев на пилоне

Певица Ольга Бузова поделилась видео, на котором выступила с откровенным танцем на пилоне, однако вопреки ожиданиям поклонники высмеяли ее усилия, посчитав движения "деревянными", а фигуру недостаточно упругой и подтянутой для такого вида танца.

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