Бузова обиделась на критику ее танцев на пилоне

Певица Ольга Бузова поделилась видео, на котором выступила с откровенным танцем на пилоне, однако вопреки ожиданиям поклонники высмеяли ее усилия, посчитав движения "деревянными", а фигуру недостаточно упругой и подтянутой для такого вида танца.