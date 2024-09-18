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Китай

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Бывший замминистра образования КНР попал под следствие

Пекин, 18 сентября /Синьхуа/ -- Бывший заместитель министра образования КНР Ду Юйбо попал под следствие по подозрению в серьезных нарушениях партийной дисциплины и закона, говорится в официальном заявлении, опубликованном в среду.

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