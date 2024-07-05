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Больше зарплаты: Кому платят самые высокие пенсии и сколько они составляют

В каких отраслях самые высокие выплаты, кому делают дополнительные прибавки и сколько может составить пенсия в целом, в каких регионах самые высокие пенсии? Кто получает самую большую пенсию и сколько она составляет Вопреки распространённому мнению, самые высокие пенсии платят вовсе не в Москве.

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