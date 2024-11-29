Уже 11 лет женаты: что Юлия Ковальчук подарила Алексею Чумакову на годовщину

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук отметили годовщину свадьбы. Как изменилась их жизнь в этом году? Из-за чего выступление Чумакова едва не закончилось трагедией? И почему певец перед каждым концертом обращается к врачу? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».