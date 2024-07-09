Вышел трейлер нового мультфильма про Губку Боба с 3D-графикой Компания Netflix в...

Вышел трейлер нового мультфильма про Губку Боба с 3D-графикойКомпания Netflix выпустила трейлер нового полнометражного мультфильма про Губку Боба и его друзей, получившего название Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie.
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