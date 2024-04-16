Си Цзиньпин: КНР выступает за мирную конференцию, которую признают РФ и Украина

Председатель Китая Си Цзиньпин на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что КНР выступает за созыв мирной конференции по урегулированию украинского кризиса, признанной как Россией, так и Украиной.
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