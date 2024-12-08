Спортивный директор «МЮ» Эшуорт покинул клуб спустя 5 месяцев после назначения (The Athletic)

Об этом сообщает The Athletic. Эшуорт проработал на этом посту всего 5 месяцев. Решение об уходе Эшуорта было принято на встрече с генеральным директором Омаром Беррадой на «Олд Траффорд» после матча с «Ноттингем Форест» (2:3) в субботу.