Приколисты

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Мир изменился: заказанная пицца приезжает быстрее вызванной скорой помощи =

Мир изменился: заказанная пицца приезжает быстрее вызванной скорой помощи =

Туристка присылает СМС из экзотического тура: "Отдыхаю нормально: в море - акулы, на берегу - крокодилы, сидим на деревьях.

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Александр Дятлов
на 25
Александр Дятлов
и 15
Александр Дятлов
и шапку :)
ольга решетникова
и есчё 320 рублей за прошутто крудо, которое не понравилось)
ольга решетникова
обманули:
bianka Белая
Про " скорую" есть простое решение. Пусть на " скорой" работают развозчики пиццы.
ольга решетникова
Приезжают такие, быстро, на инфаркт: "Вам с анчоусами или маргариту?". И всё норм, инфаркт плавно перетекает в инсульт, можно вызывать следующего доставщика! Ой, следующую бригаду скорой, потому что эти не по инсульту работают...
bianka Белая
Да. Главное, чтобы быстро и бесплатно.
Владимир Гриневич

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