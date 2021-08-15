Мир изменился: заказанная пицца приезжает быстрее вызванной скорой помощи =

ПриколистыСпортМир изменился: заказанная пицца приезжает быстрее вызванной скорой помощи = Туристка присылает СМС из экзотического тура: "Отдыхаю нормально: в море - акулы, на берегу - крокодилы, сидим на деревьях.Вернуться к статье92НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр Дятловна 25Александр Дятлови 15Александр Дятлови шапку :)ольга решетниковаи есчё 320 рублей за прошутто крудо, которое не понравилось)ольга решетниковаобманули:bianka БелаяПро " скорую" есть простое решение. Пусть на " скорой" работают развозчики пиццы.ольга решетниковаПриезжают такие, быстро, на инфаркт: "Вам с анчоусами или маргариту?". И всё норм, инфаркт плавно перетекает в инсульт, можно вызывать следующего доставщика! Ой, следующую бригаду скорой, потому что эти не по инсульту работают...bianka БелаяДа. Главное, чтобы быстро и бесплатно.Владимир ГриневичКомментировать
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