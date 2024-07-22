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Взрыв газа в Апшеронеске: что известно

Взрыв газа в Апшеронеске: что известно

Пострадали около 15  человек, которые находились на автобусной остановке рядом с  магазином.  По данным Shot,  взрыв произошел в  торговом  центре,  из-под  завалов спасли  сотрудницу  аптеки.

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