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Западный обозреватель: За неделю с небольшим ВСУ потеряли не менее 12 танков Leopard и Stridsvagn 122

Западный обозреватель: За неделю с небольшим ВСУ потеряли не менее 12 танков Leopard и Stridsvagn 122

В западной прессе проанализировал ход боёв на фронтах украинского вооружённого конфликта. В издании Forbes обозреватель Дэвид Экс пишет о том, что украинская армия всего за неделю с небольшим понесла значительные потери в поставленных западными странами танках.

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