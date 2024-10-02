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  • Максимов
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Гебрейесус: больницы Ливана переполнены из-за притока раненых

Гебрейесус: больницы Ливана переполнены из-за притока раненых

Ливанские больницы переполнены из-за большого количества раненых. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

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