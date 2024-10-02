Гебрейесус: больницы Ливана переполнены из-за притока раненых

Ливанские больницы переполнены из-за большого количества раненых. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии