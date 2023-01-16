Аргументы недели

98 522 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Александров
    «Личная энергия индивидов отдельных наций - немцы и американцы - энергия уже благодаря скрещиванию рас, - поэтому нем...Захарова в связи ...
  • Валерий Николаевич
    Что-то мне кажется, что если Сталин вдруг разрешил бы публиковать винегрет из мнений о ходе войны, то народ ушел бы в...Политолог Безбаль...
  • Валерий Николаевич
    Похоже, автор сам из того самого истеблишмента и внушает нам, что мы сами все прохлопали, всё уже решено и распределе...Кто эти люди: рей...

МЧС ДНР: В Донецке под завалами обстрелянного ВСУ здания могут находиться люди, ведутся поисково-спасательные работы

Под завалами здания, попавшего под ракетный обстрел ВСУ, могут находиться люди, проводятся поисково-спасательные работы по разбору завалов и поиску пострадавших.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх