Трусова, Туктамышева, Ягудин, Синицина и Кацалапов, Тарасова и Морозов выступят на шоу Медведевой

Шоу, посвященное 25-летнему юбилею фигуристки, пройдет 15 ноября в Москве на «ЦСКА Арене». Вместе с Медведевой на лед выйдут: Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина/Максим Маринин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Александра Степанова/Иван Букин, Дмитрий Алиев, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Михаил Коляда, Оксана Домнина/Максим Шабалин, Александр Энберт, Анна Погорилая, Елена Радионова, Артем Федорченко, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин.
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