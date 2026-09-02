Акции российских компаний на Мосбирже продолжили падение

Индекс Мосбиржи опустился на 1,3%, сильнее всего подешевели акции «Аэрофлота» и «НЛМК».Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже продолжил снижение предыдущего дня.
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