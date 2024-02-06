Удалось обмануть смерть: 10 знаменитостей, которые чудом выжили в катастрофах

Многие известные актеры оказывались на волосок от гибели. Кто-то оказался пассажиром потерпевшего авиакатастрофу самолета, кого-то била молния, а кое-кто едва не стал инвалидом после автомобильной катастрофы.
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