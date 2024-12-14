«Ъ»: фигурант дела об аферах при строительстве бункеров пропал на СВО

Бизнесмен Александр Андреев, проходивший в качестве обвиняемого по делу о махинациях со средствами, выделенными на строительство секретных объектов Минобороны, пропал без вести в зоне СВО, сообщает «Коммерсант».
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