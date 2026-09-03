Татарстанда әтисе, әнисе һәм бала гөмбә ашап агуланган, бала авыр хәлдә

«Татар-информ»га М.Н. Садыйков исемендәге 7нче шәһәр клиник хастаханәсенең матбугат хезмәтендә хәбәр итүләренчә, бер гаилә балалары белән урманда майлы гөмбә (маслята) һәм ал гөмбә (сыроежки) җыйган.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Рифат Фәттахов га...
- ХЛ Татарстанда 155 м...
- Фәрит Габделгание...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым