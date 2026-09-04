Casting News: Robert Langdon Series Adds 5, The Madison Star Boards Heated Rivalry Season 2, And More

Netflix's Robert Langdon series has added five recurring cast members, while one of the stars of The Madison has boarded Heated Rivalry Season 2.
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