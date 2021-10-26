Газовый мандраж. ЕС пытается перекинуть вину за проблемы с газом на Россию

Закон и ПорядокПолитикаГазовый мандраж. ЕС пытается перекинуть вину за проблемы с газом на Россию Чем ближе обещающая быть продолжительной и суровой зима 2021-2022 годов, тем тревожнее за умственное здоровье западных элит.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВКвладимир казарскийКогда в "цивилизованном мире" на руководящие посты назначают не по уму и профессионализму, а по квотам, гендерным , расовым и прочим, стоит ли удивляться глупости принимаемых решений.Комментировать
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