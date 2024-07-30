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Глава ФИФА: «Саудовская Аравия играет важную роль в развитии футбола. Она успешно провела КЧМ и сделала огромные шаги в женском футболе» 

Глава ФИФА: «Саудовская Аравия играет важную роль в развитии футбола. Она успешно провела КЧМ и сделала огромные шаги в женском футболе» 

«Саудовская Аравия – очень важный партнер ФИФА, играющий важную роль в развитии футбола.  Она великолепно и успешно провела клубный чемпионат мира в 2023 году и сделала огромные шаги в развитии женского футбола, в чем я лично убедился, посетив в декабре матч женской саудовской Премьер-лиги между «Аль-Ахли» и «Аль-Иттахадом», – написал президент ФИФА после встречи с министром спорта Саудовской Аравии Абдул-Азизом ибн Турки ас-Саудом и президентом Федерации футбола Саудовской Аравии Ясиром Аль-Мишалем в Париже во время Олимпиады.

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