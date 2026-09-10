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Это'О обвинили в нецелевом использовании более 500 тысяч евро за матч России и Камеруна

Это'О обвинили в нецелевом использовании более 500 тысяч евро за матч России и Камеруна

Бывшие руководители Камерунской федерации футбола (FECAFOOT) обвинили ее президента Самюэля Это'О в нецелевом использовании денежных средств, полученных за проведение товарищеского матча между сборными России и Камеруна (1:0), сообщает The Times.

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