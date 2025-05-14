Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Alex Nемо
    Как в своё время один хороший западный политик сказал о санкциях - санкции это не кувалда, а скальпель. Пользоватьс...Вернуть, но на по...
  • Галина Чужая
    Значит не понимаете...Вернуть, но на по...
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    Вот только обходить вторичные санкции значительно проще, да и вреда самому западу они наносят куда как больше...Вернуть, но на по...

На Западе сделали мрачное заявление о переговорах в Стамбуле

На Западе сделали мрачное заявление о переговорах в Стамбуле

Если в ходе грядущих переговоров в Стамбуле будет достигнуто только прекращение огня, оно лишь позволит Украине перевооружиться, написал на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) финский профессор Туомас Малинен.

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