На Западе сделали мрачное заявление о переговорах в Стамбуле

Если в ходе грядущих переговоров в Стамбуле будет достигнуто только прекращение огня, оно лишь позволит Украине перевооружиться, написал на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) финский профессор Туомас Малинен.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии