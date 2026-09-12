Маленький, медленный, но супердешевый — это VinFast VF 2

Двухдверный микрокар имеет мощность 40 л.с., максимальную скорость 80 км/ч и запас хода 210 км.Компания дала понять, что автомобиль может позиционироваться как альтернатива гольф-карам, подобно модели Topolino.
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