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Царьград

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Токийская биржа снизила индекс Nikkei на фоне роста цен на нефть

Токийская биржа снизила индекс Nikkei на фоне роста цен на нефть

Торги на Токийской фондовой бирже стартовали со снижением из-за роста цен на нефть и закрытия Саудовской Аравией Трансаравийского трубопровода.

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