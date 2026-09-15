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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мерсон о Виртце в «Ливерпуле»: «Флориан – особенный игрок, но это просто не работает. Не знаю, сколько еще они смогут ждать»

Бывший игрок «Арсенала» Пол Мерсон сомневается, что Флориан Виртц сможет заиграть в « Ливерпуле ».

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