Что будет, если есть горчицу каждый день: ответ гастроэнтеролога

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала о полезных свойствах горчицы для здоровья. Семена этой пряной приправы содержат антиоксиданты, которые укрепляют организм, обладают противовоспалительными свойствами и способствуют быстрой регенерации тканей.
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