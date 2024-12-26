❗️С 9 января на мосту у Телецентра будет действовать реверсивное движение: 🟠С 6 утра до 9 утра по двум полосам транспорт будет двигаться со стороны Левобережья на Правый берег.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️С 9 января на мосту у Телецентра будет действовать реверсивное движение: 🟠С 6 утра до 9 утра по двум полосам транспорт будет двигаться со стороны Левобережья на Правый берег.