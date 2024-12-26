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Новости Омска

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❗️С 9 января на мосту у Телецентра будет действовать реверсивное движение

❗️С 9 января на мосту у Телецентра будет действовать реверсивное движение: 🟠С 6 утра до 9 утра по двум полосам транспорт будет двигаться со стороны Левобережья на Правый берег.

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