Пленный из ВСУ рассказал о смерти сослуживца от украинского дрона при эвакуации

ДОНЕЦК, 19 мая. /ТАСС/. Пленный солдат 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ Игорь Борташук рассказал ТАСС о том, как во время эвакуации российскими военными с линии фронта в районе села Богатырь в ДНР погиб его сослуживец от удара украинского дрона.