В Британии испугались: а что, если Путин откажется от прекращения огня?

На фоне всех хороших новостей, появившихся после переговоров в Джидде о 30-дневном прекращении огня на Украине, остается ответить только на один вопрос: будет ли Владимир Путин заинтересован в какой-либо сделке прямо сейчас? Трамп убежден, что Путин хочет мира.