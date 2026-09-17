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Царьград

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Постпред России при ОБСЕ: НАТО на Украине будет расценено как враг

Постпред России при ОБСЕ: НАТО на Украине будет расценено как враг

Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что Россия будет рассматривать появление войск стран НАТО на Украине как прямое участие в конфликте против РФ.

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