Ветераны ВСУ: Киев не выполняет своих обязательств, а население не уважает

Тяжела и неказиста жизнь боевика ВСУ на самопровозглашенной Украине. Причем не только опасность быть зачищенным на фронтах СВО составляет такое положение.
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