Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • лина любимцева
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Ветераны ВСУ: Киев не выполняет своих обязательств, а население не уважает

Ветераны ВСУ: Киев не выполняет своих обязательств, а население не уважает

  Тяжела и неказиста жизнь боевика ВСУ на самопровозглашенной Украине. Причем не только опасность быть зачищенным на фронтах СВО составляет такое положение.

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