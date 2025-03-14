Жительница Иркутской области поблагодарила инспекторов ДПС за оказанную помощь

Девушка обратилась в Главное управление МВД России по Иркутской области с просьбой поощрить за оказанную ей помощь и отличную работу инспекторов дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции ОМВД России по Нижнеилимскому району Владислава Шестакова и Юрия Степанова.