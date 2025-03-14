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Закон, порядок, государство

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Жительница Иркутской области поблагодарила инспекторов ДПС за оказанную помощь

Девушка обратилась в Главное управление МВД России по Иркутской области с просьбой поощрить за оказанную ей помощь и отличную работу инспекторов дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции ОМВД России по Нижнеилимскому району Владислава Шестакова и Юрия Степанова.

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