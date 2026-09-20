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Рибай, крудо и венские стулья: что происходит в новом петербургском ресторане Patu 11/08

Рибай, крудо и венские стулья: что происходит в новом петербургском ресторане Patu 11/08

На 9-й линии Васильевского острова открылся Patu 11/08 — новый ресторан в историческом особняке, где петербургская квартира встречается с открытым огнем.

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