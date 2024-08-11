Европа в неурожае, европейцы страшатся голода, а в ЕС грядет хаос

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИСегодня 1,8K прочитали Елена Караева Во Франции, да и в общеевропейском блоке у мечтателей почти все новости — в олимпийской гендерно-флюидной повестке и в бухгалтерском подсчете медалей.
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