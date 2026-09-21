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Глава Минфина США пообещал закрыть иранские авиакомпании по всему миру

Глава Минфина США пообещал закрыть иранские авиакомпании по всему миру Соединённые Штаты придумали для Ирана новое «наказание».

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