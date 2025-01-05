Военкоры сообщили о новом наступлении армии Украины в Курской области

О том, что украинские нацисты предприняли попытку наступления по направлению села Большое Солдатское и соседнего с ним хутора Бердин, атаковали российские позиции в селе Пушкарное на реке Конопелька в Курской области, пишет в воскресенье, пятого января, Тelegram-канал «Военный осведомитель».