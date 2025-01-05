О том, что украинские нацисты предприняли попытку наступления по направлению села Большое Солдатское и соседнего с ним хутора Бердин, атаковали российские позиции в селе Пушкарное на реке Конопелька в Курской области, пишет в воскресенье, пятого января, Тelegram-канал «Военный осведомитель».
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