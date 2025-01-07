«Атлетико Минейро» сделал официальное предложение «Зениту» по трансферу Артура

Бразильский вингер «Зенита» Артур Гимарайнс может покинуть санкт-петербургский клуб. По информации журналиста Фабрицио Романо в соцсетях, «Атлетико Минейро» направил официальный запрос «Зениту» по покупке игрока за €10 млн.
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