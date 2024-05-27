Как справиться с изменой

То, как люди справляются с шокирующей новостью, что их супруг или супруга обманывает их, встречаясь с любовницей\любовником за их спиной, предопределяет, как они оправятся от такого предательства с наименьшим ущербом для себя.
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