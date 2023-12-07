Си Цзиньпин отметил необходимость укрепления сотрудничества с Евросоюзом

Глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин сообщил о необходимости укрепления сотрудничества и доверия с Европейским Союзом во время встречи с председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен и председателем Евросовета Шарлем Мишелем в Пекине.
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