В Калининграде рассказали, как будет реализована идея «карты русского»

Инициатива по созданию «карты русского» будет реализована в виде цифрового сервиса, рассказал замначальника управления президента РФ по приграничному сотрудничеству Сергей Маленко 28 марта на конференции «Положение российских соотечественников в странах Балтийского региона», сообщает сетевое издание «Новый Калининград».