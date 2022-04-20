Про древний город на месте Уссурийска написала юная археолог и выиграла научный конкурс

Про древний город на месте Уссурийска написала юная археолог и выиграла научный конкурс

В Москве прошел детский конкурс научно-исследовательских и творческих работ "Первые шаги в науке". Приморский край представила участница археологического клуба "Резерв" из Уссурийска Алина Бузыцкая.

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