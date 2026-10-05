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Царьград

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УМВД передало в суд дело о 300 нелегальных мигрантах в Уссурийске

УМВД передало в суд дело о 300 нелегальных мигрантах в Уссурийске

В Уссурийске две женщины помогли более 300 мигрантам незаконно попасть в Россию. Одна из них, будучи гендиректором компании, оформляла фиктивные регистрации.

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