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Фанаты «Нэшвилла» скандировали имя Роналду на матче с «Интер Майами». Месси забил через 14 секунд

«Интер Майами» обыграл «Нэшвилл» в ответном матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ (3:1, первая игра – 2:2).

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