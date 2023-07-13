Альбиносы Паолы де Грене

Фотограф Паола де Грене (Paola de Grenet) своей серией фотографий под названием «Красота альбиносов» (Albino beauty), хотела показать «другую красоту», красоту людей, которые зачастую вынуждены всю жизнь нести на своих плечах бремя предвзятого к себе отношения.