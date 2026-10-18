Михаил Якушев и Ксения Левина войдут в состав 92‑местной сборной России Двое спортсменов из Алтайского края выступят на мировом первенстве по кикбоксингу в Колумбии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- МЕ В Госдуме предлаг...
- Y Врач раскрыла, ко...
- Т "Коробки новорожд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым