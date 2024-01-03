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Хакеры украли 82 миллиона. Взломан мост блокчейна крипты

Хакеры украли 82 миллиона. Взломан мост блокчейна крипты

Orbit Bridge взломан, похищено 82 миллиона долларов в ходе предновогодней атакиВ результате атаки неизвестные хакеры проникли в Orbit Bridge, службу сервиса мостов, являющуюся частью протокола Orbit Chain Protocol, и похитили около 82 миллионов долларов.

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